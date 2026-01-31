Saison-Highlights: Die besten Wintersportler 2023/24Jetzt kostenlos streamen
Sport/Ehrungen/Verabschiedungen
Folge 4: Saison-Highlights: Die besten Wintersportler 2023/24
4 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Von Skispringen über Rodeln bis Para‑Ski: Österreichs Heeressport‑Winterkader holte 37 Medaillen bei Großereignissen – und wurde im Mai 2025 offiziell geehrt. Ein starkes Signal für die Breite in der kalten Jahreszeit.
