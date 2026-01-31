Abräum-Alarm: Heeressport dominiert die Sporthilfe-GalaJetzt kostenlos streamen
Sport/Ehrungen/Verabschiedungen
Folge 19: Abräum-Alarm: Heeressport dominiert die Sporthilfe-Gala
5 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Bei der Sporthilfe‑Gala 2024 glänzten unsere Athlet:innen: Hudson (Sportlerin), Bontus (Sportler), Vadlau/Mähr (Team) u. a. – ein Heeressport‑Abend mit Signalwirkung für den gesamten Spitzensport.
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Produktion:AT, 2022
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12
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