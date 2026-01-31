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Sport/Ehrungen/Verabschiedungen

Auf nach Paris: Team Austria sagt Bon Voyage!

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 14vom 31.01.2026
Auf nach Paris: Team Austria sagt Bon Voyage!

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Folge 14: Auf nach Paris: Team Austria sagt Bon Voyage!

2 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Feierliche Farewell‑Feier im Kursalon Hübner, Vereidigung durch den Bundeskanzler, starke Heeressport‑Achse: Das 24‑köpfige Paralympic Team Austria brach mit viel Rückenwind nach Paris auf. 11 Bundesheer‑Athlet:innen waren an Bord.

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