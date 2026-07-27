Universum History: Augustus und Livia - Liebe, Macht und SchwertJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 27.07.2026: Universum History: Augustus und Livia - Liebe, Macht und Schwert
47 Min.Folge vom 27.07.2026
Kaiser Augustus gilt als einer der prägendsten Herrscher der Geschichte. Er beendete den Bürgerkrieg, begründete das Kaiserreich und schuf eine lange Friedenszeit, allerdings auf Kosten politischer Gegner und er republikanischen Ordnung. Die Doku erzählt auch die Geschichte seiner einflussreichen Frau Livia, die im Hintergrund die Fäden zog. Buch: Christian Feyerabend Regie: Stefan Ludwig Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner
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Copyrights:© Season 1: ORF 2