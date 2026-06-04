Universum History: Die Heilige Schar - Schwule Krieger der AntikeJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 04.06.2026: Universum History: Die Heilige Schar - Schwule Krieger der Antike
87 Min.Folge vom 04.06.2026
Die Heilige Schar aus Theben war eine Elitetruppe der griechischen Antike. Sie besiegte die gefürchteten Spartaner. Das Geheimnis ihrer Kampfkraft: Das Band der Liebe. Der Legende nach bestand das Heer aus 150 homosexuellen Pärchen, also 300 schwulen Kriegern. Die Dokumentation begibt sich auf die Suche nach der mysteriösen Heiligen Schar. Analysen aus Massengräbern bringen neue Erkenntnisse und zeigen ein Bild der griechischen Antike, in der die gleichgeschlechtliche Liebe zur Alltagkultur gehörte. Bildquelle: EPO Film/Anemon Film
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