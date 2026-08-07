Universum History: Havanna - Rum, Rauch und RevolutionJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 07.08.2026: Universum History: Havanna - Rum, Rauch und Revolution
44 Min.Folge vom 07.08.2026
Kubas Hauptstadt im Rausch: Glamour, Korruption und der Aufstieg Fidel Castros in Havanna. Im frühen 20. Jahrhundert wird Havanna zum glamourösen Zufluchtsort für US-Touristen, Stars und Politiker. Casinos, Musikclubs und das karibische Flair ziehen Persönlichkeiten wie Hemingway oder Sinatra an. Hinter der schillernden Fassade kontrollieren jedoch Mafia und Diktator Batista die Stadt, während viele Kubaner in Armut leben. 1959 beendet Fidel Castro mit seiner Revolution die US-Vorherrschaft; das spätere US-Embargo prägt Kuba jahrzehntelang. Bildquelle: Autentic GMBH/Moritz Frisch
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