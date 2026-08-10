Universum: Mythos AusseerlandJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 10.08.2026: Universum: Mythos Ausseerland
43 Min.Folge vom 10.08.2026
Im geografischen Herzen Österreichs liegt eine Region voller Geschichten, Eigenheiten und verborgener Schätze: das Ausseerland. Zwischen Seen, Mooren, Wäldern und den Gipfeln des Toten Gebirges hat die Landschaft ihre Menschen geprägt. Der Film porträtiert eine einzigartige Gegend, die Künstler, Reisende und Einheimische seit Generationen fasziniert. Bildquelle: ORF/Ranfilm
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