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Universum

Universum: Sonnentiere der Wachau

ORF2Folge vom 19.07.2026
Universum: Sonnentiere der Wachau

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Folge vom 19.07.2026: Universum: Sonnentiere der Wachau

44 Min.Folge vom 19.07.2026

Zwischen Melk und Krems zeigt die Wachau weit mehr als Marillenblüte, Weinberge und historische Bauwerke. Das milde Klima schafft einen einzigartigen Lebensraum für Gottesanbeterinnen, Smaragdeidechsen und Ziesel. Der Film „Sonnentiere der Wachau“ entdeckt die verborgene Tierwelt des 36 Kilometer langen Donautals, in dem Natur und Kulturlandschaft auf besondere Weise verschmelzen. Bildquelle: ORF/Power of Earth/Kurt Mündl

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