Universum: Sonnentiere der WachauJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 19.07.2026: Universum: Sonnentiere der Wachau
44 Min.Folge vom 19.07.2026
Zwischen Melk und Krems zeigt die Wachau weit mehr als Marillenblüte, Weinberge und historische Bauwerke. Das milde Klima schafft einen einzigartigen Lebensraum für Gottesanbeterinnen, Smaragdeidechsen und Ziesel. Der Film „Sonnentiere der Wachau“ entdeckt die verborgene Tierwelt des 36 Kilometer langen Donautals, in dem Natur und Kulturlandschaft auf besondere Weise verschmelzen. Bildquelle: ORF/Power of Earth/Kurt Mündl
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