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Universum

Universum: Hermann Maier - Die Zillertaler Alpen

ORF2Folge vom 20.07.2026
Universum: Hermann Maier - Die Zillertaler Alpen

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Folge vom 20.07.2026: Universum: Hermann Maier - Die Zillertaler Alpen

45 Min.Folge vom 20.07.2026

Hermann Maier erkundet die faszinierende Bergwelt des Zillertals und wagt sich dabei bis in hochalpine Regionen vor. Auf seiner Reise erlebt er, wie erstaunlich anpassungsfähig die Natur ist, welche Spuren der Klimawandel hinterlässt und stellt sich gemeinsam mit Bergsteigerlegende Peter Habeler einer besonderen Herausforderung. Bildquelle: ORF/Interspot Film/Christoph Prochazka

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