Universum: Hermann Maier - Die Zillertaler AlpenJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 20.07.2026: Universum: Hermann Maier - Die Zillertaler Alpen
45 Min.Folge vom 20.07.2026
Hermann Maier erkundet die faszinierende Bergwelt des Zillertals und wagt sich dabei bis in hochalpine Regionen vor. Auf seiner Reise erlebt er, wie erstaunlich anpassungsfähig die Natur ist, welche Spuren der Klimawandel hinterlässt und stellt sich gemeinsam mit Bergsteigerlegende Peter Habeler einer besonderen Herausforderung. Bildquelle: ORF/Interspot Film/Christoph Prochazka
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