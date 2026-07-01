Wildes Wasser, blanker Fels - Nationalpark GesäuseJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 01.07.2026: Wildes Wasser, blanker Fels - Nationalpark Gesäuse
45 Min.Folge vom 01.07.2026
Das Gesäuse in den Ennstaler Alpen an der Grenze zwischen Steiermark und Oberösterreich gilt als größte Felsschlucht Europas. Der Nationalpark umfasst mehr als 11.000 Hektar und ist der jüngste sowie drittgrößte Österreichs. Die Region, von Einheimischen „G'seis“ genannt, beeindruckt mit wilden Wasserläufen, steilen Felswänden, mächtigen Kalkmauern und dichtem Wald. Nirgendwo in den Alpen treffen Wasser, Wald und Fels so dramatisch aufeinander. Bildquelle: ORF/ScienceVision/Christoph Groppenberger
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