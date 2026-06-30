Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Universum

Universum: Nockberge - Land zwischen Himmel und Erde

ORF2Folge vom 30.06.2026
Universum: Nockberge - Land zwischen Himmel und Erde

Universum: Nockberge - Land zwischen Himmel und ErdeJetzt kostenlos streamen

Universum

Folge vom 30.06.2026: Universum: Nockberge - Land zwischen Himmel und Erde

44 Min.Folge vom 30.06.2026

Mit ihren sanft geschwungenen Kuppen zählen die Nockberge zu den außergewöhnlichsten Landschaften im Alpenraum. Grüne Hochflächen treffen auf schroffe Felsgrate, eisige Karseen, klare Bäche und artenreiche Hochmoore. Zwischen weidenden Rinderherden, mächtigen Hirschrudeln, überwucherten Bergwerken und alpinen Urwäldern verschmelzen wilde Natur und jahrhundertealte Bergbauernkultur zu einer Landschaft, die mitten in Österreich einzigartig wirkt. Bildquelle: ORF/dreiD/Klaus Feichtenberger

Alle verfügbaren Folgen