Universum: Nockberge - Land zwischen Himmel und ErdeJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 30.06.2026: Universum: Nockberge - Land zwischen Himmel und Erde
44 Min.Folge vom 30.06.2026
Mit ihren sanft geschwungenen Kuppen zählen die Nockberge zu den außergewöhnlichsten Landschaften im Alpenraum. Grüne Hochflächen treffen auf schroffe Felsgrate, eisige Karseen, klare Bäche und artenreiche Hochmoore. Zwischen weidenden Rinderherden, mächtigen Hirschrudeln, überwucherten Bergwerken und alpinen Urwäldern verschmelzen wilde Natur und jahrhundertealte Bergbauernkultur zu einer Landschaft, die mitten in Österreich einzigartig wirkt. Bildquelle: ORF/dreiD/Klaus Feichtenberger
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