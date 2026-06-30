Universum: Mexikos magische TierwanderungenJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 30.06.2026: Universum: Mexikos magische Tierwanderungen
45 Min.Folge vom 30.06.2026
Unzählige Tiere vereint das gemeinsame Reiseziel ins vielfältige Mexiko. Vom gewaltigen weißen Hai bis zum bezaubernden Monarchfalter befinden sich dort viele solcher Wanderer auf Reisen – zumal auch weitere ansässige Bewohner in der riesigen Wildnis leben und brüten, wie etwa Millionen von Fledermäusen im Dschungel von Calakmul. Bildquelle: ORF/Earth Touch/Oscura Productions
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