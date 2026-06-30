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Universum

Universum: Mexikos magische Tierwanderungen

ORF2Folge vom 30.06.2026
Universum: Mexikos magische Tierwanderungen

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Folge vom 30.06.2026: Universum: Mexikos magische Tierwanderungen

45 Min.Folge vom 30.06.2026

Unzählige Tiere vereint das gemeinsame Reiseziel ins vielfältige Mexiko. Vom gewaltigen weißen Hai bis zum bezaubernden Monarchfalter befinden sich dort viele solcher Wanderer auf Reisen – zumal auch weitere ansässige Bewohner in der riesigen Wildnis leben und brüten, wie etwa Millionen von Fledermäusen im Dschungel von Calakmul. Bildquelle: ORF/Earth Touch/Oscura Productions

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