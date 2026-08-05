Bergzeitreise in der SteiermarkJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 523: Bergzeitreise in der Steiermark
48 Min.Folge vom 05.08.2026
Die "BergzeitReise" führt durch die spektakulärsten Abschnitte des steirischen Weitwanderwegs "Vom Gletscher zum Wein". Von Eisenerz über Hochschwab und Hohe Veitsch bis zur Rax prägen schroffe Gipfel, Almen und glasklare Seen die Route. Die Doku mit Kabarettist Fritz Egger verbindet beeindruckende Natur mit spannender Geschichte rund um Erzherzog Johann, Peter Rosegger und die Anfänge der Bergrettung und des Skilaufs. Bildquelle: splash productions gmbh/ORF
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