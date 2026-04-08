WELTjournal: Tür an Tür mit Putin - Finnland, Estland, NorwegenJetzt kostenlos streamen
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Folge 138: WELTjournal: Tür an Tür mit Putin - Finnland, Estland, Norwegen
47 Min.Folge vom 08.04.2026
Mehr als drei Jahre Krieg in der Ukraine haben Finnland, Estland und Norwegen stark verunsichert. Die Beziehungen zu Russland sind abgebrochen, Grenzregionen leben in Angst. Eine Reportage begleitet die britische Reporterin Katya Adler entlang der Grenzen. Themen sind u. a. militärische Bedrohung, Bunker in Finnland und ein mutmaßlich russisch trainierter Spionage-Beluga. Gestaltung: Simon Platts Katya Adler Bildquelle: ORF/BBC
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