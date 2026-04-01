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Folge 137: WELTjournal: Neuanfang für Italiens vergessenes Bergdorf
30 Min.Folge vom 01.04.2026
Monteviasco ist fast verlassen, doch zwei Frauen kämpfen für die Zukunft des Bergdorfs. Das abgelegene Bergdorf Monteviasco ist seit der Stilllegung der Seilbahn 2018 nur zu Fuß erreichbar und fast verlassen. Zwei Frauen kämpfen für seine Zukunft, planen Veranstaltungen und hoffen auf Besucherinnen und Besucher. Während der Vorbereitung des Marienfests kommt die erlösende Nachricht: Die Seilbahn soll wieder in Betrieb gehen. Gestaltung: Lucia Vannucchi Mirella Pappalardo Bildquelle: ORF/Spiegel TV / M. Pappalardo / A. Leonardi
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