WELTjournal: Iran, Israel und die BombeJetzt kostenlos streamen
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Folge 135: WELTjournal: Iran, Israel und die Bombe
54 Min.Folge vom 18.03.2026
Nach Khameneis Tötung eskaliert der Machtkampf: Der Krieg zwischen Israel und Iran treibt die Region an den Rand des Abgrunds. Der Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran spitzt sich zu, nachdem Ayatollah Khamenei von den USA getötet wurde. Teheran reagiert mit Angriffen auf Israel und verbündete Golfstaaten. Der Konflikt wurzelt im jahrzehntelangen Ringen um das iranische Atomprogramm, das Khamenei maßgeblich vorantrieb. Die Dokumentation zeigt, wie Israel mit Sabotage, Geheimdienstaktionen und militärischer Gewalt versucht, Irans Atomwaffenbestrebungen zu stoppen. Bildquelle: ORF/JAVA
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