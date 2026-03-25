WELTjournal: Social Media - die große GefahrJetzt kostenlos streamen
Weltjournal
Folge 136: WELTjournal: Social Media - die große Gefahr
Die dunkle Seite sozialer Medien: Wie Algorithmen eskalieren, zerstören und Familien zurücklassen. Die Doku zeigt die vielfältigen Gefahren sozialer Medien – von Desinformation und Verschwörungstheorien bis zu Sucht und psychischen Erkrankungen. Politik und Gesellschaft diskutieren strengere Regeln und Verbote für Jugendliche. Und es wird beleuchtet, wie Falschinformationen 2024 schwere rechtsextreme Ausschreitungen in Großbritannien auslösten, und erzählt die tragische Geschichte der 18-jährigen Anna, deren Social-Media-Sucht in den Suizid führte. Eltern klagen nun gegen die Tech-Konzerne, denen sie Profitgier vorwerfen. Bildquelle: APA-Images / APA / Helmut Fohringer
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