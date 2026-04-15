WELTjournal Spezial: Die Epstein-FilesJetzt kostenlos streamen
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Folge 139: WELTjournal Spezial: Die Epstein-Files
90 Min.Folge vom 15.04.2026
Ein Skandal ohne Ende: Wer im Umfeld Jeffrey Epsteins wirklich mehr wusste, wird jetzt sichtbar. Neue Akten zeigen Kontakte zu zahlreichen mächtigen Persönlichkeiten. Die Doku beleuchtet Aufbau und Fortbestand seines Netzwerks sowie die Rolle prominenter Namen. Betroffene berichten von Missbrauch, viele Fragen zu Verstrickungen und Hintergründen bleiben offen. Gestaltung: Grace Tobin Bildquelle: APA-Images / AFP / Martin Burau
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