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WELTjournal: Tschernobyl - AKW im Kriegsgebiet

ORF2Staffel 1Folge 140vom 22.04.2026
WELTjournal: Tschernobyl - AKW im Kriegsgebiet

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Folge 140: WELTjournal: Tschernobyl - AKW im Kriegsgebiet

25 Min.Folge vom 22.04.2026

40 Jahre nach der nuklearen Katastrophe ist Tschernobyl Schauplatz einer neuen Bedrohung. 2025 explodierte eine russische Drohne auf der Stahlbetonhülle der stillgelegten Reaktorruine und beschädigte die Konstruktion, welche die gefährlichen Überreste von Reaktor 4 umschließt. Hunderte Spezialisten sichern die Anlage rund um die Uhr, die 2022 durch die russische Besetzung zum Militärgebiet wurde. Inmitten des Krieges bleibt Tschernobyl somit einmal mehr für die Welt eine riskante atomare Zone von zentraler Bedeutung. Bildquelle: ORF/Arte GEIE/ Maximal Productions

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