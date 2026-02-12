WeltWeit: Goldrausch. Wer zahlt den Preis für den Boom?Jetzt kostenlos streamen
Folge 63: WeltWeit: Goldrausch. Wer zahlt den Preis für den Boom?
Wer profitiert, wer verliert, wenn Inflation, Politik und Konflikte einen globalen Goldrausch entfachen. Die weltweiten Spurensuche enthüllt, welche Folgen der neue Goldrausch für Menschen vor Ort hat. Inhalt: Auf den Philippinen taucht Zaldy seit 15 Jahren in Schlammlöchern nach Gold – jeder Tauchgang ein lebensgefährliches Risiko, nur getrieben vom Wunsch, seine Familie zu ernähren. Die Schweiz ist Drehscheibe für Milliarden im Goldhandel – auch für Blut- und Raubgold. Marion Flatz-Mäser blickt hinter die Mauern der großen Raffinerien. In Indien machen Rekordpreise Mitgift und Brautschmuck aus Gold unbezahlbar. Familien müssen sparen – doch weniger echtes Gold kann für die Frauen riskant werden. Bildquelle: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, Benoit Tessier | APA-Images / APA / Georg Hochmuth
