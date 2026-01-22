WeltWeit: Selbst-Optimierung. Wohin führt der Wunsch nach Perfektion?Jetzt kostenlos streamen
WeltWeit
Folge 61: WeltWeit: Selbst-Optimierung. Wohin führt der Wunsch nach Perfektion?
Disziplin wird Lifestyle, der Alltag kompromisslos auf Leistung getrimmt: "Weltweit" beleuchtet den Trend im Spannungsfeld von Motivation, Druck und dem Traum vom besseren Ich. Inhalt: Was bleibt von den guten Vorsätzen für 2026? Gesünder essen, regelmäßig Sport betreiben, "Dry January" oder vielleicht ganz auf Alkohol verzichten? Viele Menschen beginnen im Jänner hochmotiviert ihr Leben in neue Bahnen zu lenken, doch nur wenigen gelingt es, auch wirklich dranzubleiben. Dennoch, Selbst-Optimierung liegt im Trend - ob körperlich, mental oder beruflich – immer mehr Menschen wollen das Beste aus sich herausholen. Doch wohin führt der Wunsch nach Perfektion?
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