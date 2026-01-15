WeltWeit: Machtgier. Trumps Griff nach fremden Ländern.Jetzt kostenlos streamen
WeltWeit
Folge 60: WeltWeit: Machtgier. Trumps Griff nach fremden Ländern.
Seit fast einem Jahr ist Donald Trump wieder im Amt und als Präsident der USA der mächtigste Mann der Welt. Seine Politik orientiert sich am „Recht des Stärkeren“, damit bringt er gerade die gesamte Weltordnung ins Wanken. Sein letzter Coup: eine militärische Blitzaktion in Venezuela und die Gefangennahme von Staatschef Nicolás Maduro. Auch in Grönland schließt Trump einen Militäreinsatz nicht aus, denn die Insel sei für die nationale Sicherheit der USA entscheidend, um Gegner in der Arktis abzuschrecken. Die "WeltWeit"-Reporterinnen und Reporter haben sich in den Ländern umgesehen, nach denen Trump so gierig greift. Bildquellen: ORF | APA-Images / AFP / MANDEL NGAN
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