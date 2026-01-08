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WeltWeit: Drohnen-Boom. Waffe, Werkzeug, Wendepunkt.

ORF2Staffel 1Folge 59vom 08.01.2026
WeltWeit: Drohnen-Boom. Waffe, Werkzeug, Wendepunkt.

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Folge 59: WeltWeit: Drohnen-Boom. Waffe, Werkzeug, Wendepunkt.

36 Min.Folge vom 08.01.2026

Klein, flink, präzise: Drohnen sind aus unserem Leben kaum noch wegzudenken. Doch ihre rasante Entwicklung birgt Risiken – als Kriegsgerät und in Kombination mit künstlicher Intelligenz. Vorfälle an Flughäfen und kritischer Infrastruktur zeigen Europas Verwundbarkeit. In der Ukraine hängen Leben und Drohnen eng zusammen. Christian Wehrschütz erlebte selbst einen Angriff aus nächster Nähe. Trotz der zahlenmäßigen Überlegenheit Russlands trotzt das Land mit Erfindergeist und Innovation. Estland setzt auf Drohnenkompetenz als Teil der nationalen Verteidigung. Bereits Kinder lernen hier, Drohnen zu bauen und zu fliegen. In Großbritannien erleichtern Drohnen den Alltag: Medikamente, Blutkonserven, Post – selbst auf den abgelegenen Orkney-Inseln liefern sie zuverlässig lebenswichtige Güter. Bildquelle: REUTERS/Stringer; ORF

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