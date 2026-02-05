WeltWeit: Teurer Spaß. Skifahren um jeden Preis?Jetzt kostenlos streamen
WeltWeit
Folge 62: WeltWeit: Teurer Spaß. Skifahren um jeden Preis?
In Cortina fanden die Olympischen Winterspiele statt. Wie in vielen anderen Skigebieten fehlte dort die wichtigste Zutat: Schnee. Auch leere Pisten und Zweifel an der Nachhaltigkeit trübten die Olympiastimmung. Inhalt: Die Olympischen Winterspiele fanden in Cortina statt, doch der Skiort kämpfte mit massivem Schnee- und Wassermangel. Und die versprochene Nachhaltigkeit sprang - zwischen Schneekanonen, Bobbahn und Olympiadorf - nicht gleich ins Auge. Der Klimawandel setzt auch dem Wintersport zunehmend zu: Kleine Skigebiete geben auf, große werden immer teurer und Skifahren für viele unerschwinglich. In Europa werden stillgelegte Skigebiete außerdem ein wachsendes Problem für die Natur und haben auch negative Folgen für die betroffenen Gemeinden. Bildquellen: ORF | APA-Images / dpa / Peter Kneffel
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