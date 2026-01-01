WeltWeit: Aberglaube. Zwischen Kulturgut und Geschäftemacherei.Jetzt kostenlos streamen
WeltWeit
Folge 58: WeltWeit: Aberglaube. Zwischen Kulturgut und Geschäftemacherei.
Es gibt zahlreiche Rituale und Glücksbräuche rund um den Jahreswechsel: Kleeblätter, Rauchfangkehrer oder Glücksschweinchen werden verschenkt, beim Wachsgießen wird die Zukunft gedeutet und auch die Feuerwerke und Böller der Silvesternacht waren ursprünglich zum Vertreiben der bösen Geister gedacht. Aberglaube in all seinen Ausformungen gibt es in so gut wie jeder Kultur. Doch warum halten Menschen seit Jahrhunderten an Ritualen fest, deuten Zeichen oder folgen magischen Versprechen? Welchen Platz Aberglaube in der modernen Welt einnimmt – zwischen Kulturgut und Geschäftemacherei – haben sich die „WeltWeit“-Reporter:innen angeschaut. Bildquelle: ORF
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