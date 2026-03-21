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ZIB Magazin Klima

ZIB Magazin Klima: Artenschutz in Zentralafrika

ORF1Staffel 1Folge 98vom 21.03.2026
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Folge 98: ZIB Magazin Klima: Artenschutz in Zentralafrika

6 Min.Folge vom 21.03.2026

Der Waldelefant ist vom Aussterben bedroht und das kann etwa für den Gorilla oder den Schimpansen gefährlich werden. Waldelefanten sind nämlich eine sogenannte Schirmart. Von ihnen sind andere Arten abhängig und auch ihr Ökosystem. In Gabun gibt es mittlerweile aber wieder geschätzt bis zu 90 Tausend Tiere.

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