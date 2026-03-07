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ZIB Magazin Klima

ZIB Magazin Klima: Rückblick auf den eisigen Winter

ORF1Staffel 1Folge 96vom 07.03.2026
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Folge 96: ZIB Magazin Klima: Rückblick auf den eisigen Winter

6 Min.Folge vom 07.03.2026

Eisige Temperaturen und massenhaft Schnee. Der heurige Winter hatte es in sich. Der kälteste oder einer kältesten Winter war es aber gar nicht. Seit den 1970er Jahren werden die Winter immer wärmer. Es gibt aber Ausreißer.

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