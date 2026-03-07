ZIB Magazin Klima: Rückblick auf den eisigen WinterJetzt kostenlos streamen
ZIB Magazin Klima
Folge 96: ZIB Magazin Klima: Rückblick auf den eisigen Winter
6 Min.Folge vom 07.03.2026
Eisige Temperaturen und massenhaft Schnee. Der heurige Winter hatte es in sich. Der kälteste oder einer kältesten Winter war es aber gar nicht. Seit den 1970er Jahren werden die Winter immer wärmer. Es gibt aber Ausreißer.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB Magazin Klima
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0