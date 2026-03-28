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Folge 99: ZIB Magazin Klima: Bundesregierung reduziert Förderungen für Klimaforscher
5 Min.Folge vom 28.03.2026
Die Temperaturaufzeichnungen der vergangenen rund 260 Jahre zeigen deutlich, dass überdurchschnittlich warme Jahre in Österreich mittlerweile zur Normalität geworden sind. Im Rahmen der Budgetkonsolidierung weist die Bundesregierung der heimischen Klimaforschung künftig weniger Fördermittel zu.
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