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ZIB Magazin Klima

ZIB Magazin Klima: Satelliten aus Holz

ORF1Staffel 1Folge 97vom 14.03.2026
ZIB Magazin Klima: Satelliten aus Holz

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Folge 97: ZIB Magazin Klima: Satelliten aus Holz

6 Min.Folge vom 14.03.2026

Tausende Satelliten umkreisen die Erde – und mit ihnen Millionen Trümmerteile. Unsere Umlaufbahn wird zunehmend zur Müllhalde. Schon jetzt sind rund 12.000 Satelliten im All, bis 2030 könnten es bis zu 100.000 sein. Das Problem: Ihre Rückstände könnten auch für uns auf der Erde Folgen haben. Deshalb suchen Forschende nach nachhaltigeren Lösungen für den Satellitenbau. Eine überraschende Idee kommt aus Österreich – und sie besteht aus einem Material, das man im Weltraum kaum erwarten würde: Holz.

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