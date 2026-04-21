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ZIB Magazin: ID Austria, EU-Wallet und Social Media

ORF1Staffel 2026Folge 308vom 21.04.2026
ZIB Magazin: ID Austria, EU-Wallet und Social Media

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Folge 308: ZIB Magazin: ID Austria, EU-Wallet und Social Media

5 Min.Folge vom 21.04.2026

Die geplante europäische digitale Identität soll wie die ID Austria funktionieren und Bürgerinnen und Bürgern eine zentrale Online-Plattform für Dokumente, Anträge und digitale Unterschriften bieten – EU-weit nutzbar. Die Umsetzung stellt jedoch hohe technische und organisatorische Anforderungen. Die ID Austria soll bis Jahresende weiterentwickelt werden und könnte dabei eine zusätzliche Funktion erhalten. Im Zuge eines möglichen Social-Media-Verbots für unter 14-Jährige wird diskutiert, die digitale Identität als Zugangsschlüssel für Plattformen wie Instagram, TikTok und Snapchat zu nutzen, um Altersverifikationen zu ermöglichen. Datenschutzrechtlich könnte das jedoch schwierig werden.

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