ZIB Magazin: ID Austria, EU-Wallet und Social MediaJetzt kostenlos streamen
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Folge 308: ZIB Magazin: ID Austria, EU-Wallet und Social Media
Die geplante europäische digitale Identität soll wie die ID Austria funktionieren und Bürgerinnen und Bürgern eine zentrale Online-Plattform für Dokumente, Anträge und digitale Unterschriften bieten – EU-weit nutzbar. Die Umsetzung stellt jedoch hohe technische und organisatorische Anforderungen. Die ID Austria soll bis Jahresende weiterentwickelt werden und könnte dabei eine zusätzliche Funktion erhalten. Im Zuge eines möglichen Social-Media-Verbots für unter 14-Jährige wird diskutiert, die digitale Identität als Zugangsschlüssel für Plattformen wie Instagram, TikTok und Snapchat zu nutzen, um Altersverifikationen zu ermöglichen. Datenschutzrechtlich könnte das jedoch schwierig werden.
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