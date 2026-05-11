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ZIB Magazin Song Contest: Wie nachhaltig ist der ESC?

ORF1Staffel 2026Folge 319vom 11.05.2026
ZIB Magazin Song Contest: Wie nachhaltig ist der ESC?

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Folge 319: ZIB Magazin Song Contest: Wie nachhaltig ist der ESC?

11 Min.Folge vom 11.05.2026

Ein Großevent wie der Eurovision Song Contest verursacht zwangsläufig Emissionen und vieles davon lässt sich kaum vermeiden. Trotzdem werden Maßnahmen gesetzt, um die CO2-Bilanz zu verbessern. Dazu investiert der ORF in zertifizierte Klimaschutzprojekte. Damit diese Maßnahmen glaubwürdig bleiben und kein Greenwashing entsteht, werden die Projekte von einem externen Unternehmen genau geprüft und bewertet. Exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Megaevents liefert das ORF ON Backstage Diary mit Marcel Kilic.

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