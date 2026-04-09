ZIB Magazin: Sonnenbrille - Schutz oder nur Style?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 303: ZIB Magazin: Sonnenbrille - Schutz oder nur Style?
5 Min.Folge vom 09.04.2026
Eine gute Sonnenbrille kann unsere Augen vor schädlicher UV-Strahlung bewahren. Doch welche Kriterien sind wirklich wichtig – und schützen günstige Brillen genauso gut wie teure Markenmodelle? Das ZIB Magazin zeigt, worauf es beim Kauf ankommt.
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