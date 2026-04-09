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ZIB Magazin: Sonnenbrille - Schutz oder nur Style?

ORF1Staffel 2026Folge 303vom 09.04.2026
ZIB Magazin: Sonnenbrille - Schutz oder nur Style?

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Folge 303: ZIB Magazin: Sonnenbrille - Schutz oder nur Style?

5 Min.Folge vom 09.04.2026

Eine gute Sonnenbrille kann unsere Augen vor schädlicher UV-Strahlung bewahren. Doch welche Kriterien sind wirklich wichtig – und schützen günstige Brillen genauso gut wie teure Markenmodelle? Das ZIB Magazin zeigt, worauf es beim Kauf ankommt.

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