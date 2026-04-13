ZIB Magazin: Dark PatternsJetzt kostenlos streamen
ZIB Magazin
Folge 304: ZIB Magazin: Dark Patterns
5 Min.Folge vom 13.04.2026
Dark Patterns sind manipulative Elemente, die Menschen im Internet zu für sie nachteilige Handlungen verleiten. Das "ZIB Magazin" hat sich angesehen, wie das System hinter den "schwarzen Mustern" funktioniert.
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