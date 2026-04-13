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ZIB Magazin

ZIB Magazin: Dark Patterns

ORF1Staffel 2026Folge 304vom 13.04.2026
ZIB Magazin: Dark Patterns

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Folge 304: ZIB Magazin: Dark Patterns

5 Min.Folge vom 13.04.2026

Dark Patterns sind manipulative Elemente, die Menschen im Internet zu für sie nachteilige Handlungen verleiten. Das "ZIB Magazin" hat sich angesehen, wie das System hinter den "schwarzen Mustern" funktioniert.

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