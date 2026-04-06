ZIB Magazin: Versteckte Kosten beim ReisenJetzt kostenlos streamen
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Folge 301: ZIB Magazin: Versteckte Kosten beim Reisen
6 Min.Folge vom 06.04.2026
Beim Reisen lauern versteckte Kosten: Handgepäck kann je nach Airline teuer werden, wenn Regeln nicht beachtet werden. Zudem zahlen Alleinreisende häufig mehr für Unterkünfte, da Hotels meist Doppelzimmer berechnen. Letzteres wird oft als "Single-Steuer" bezeichnet.
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