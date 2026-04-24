ZIB Magazin: Länger leben, gesund altern in ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
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Folge 310: ZIB Magazin: Länger leben, gesund altern in Österreich
6 Min.Folge vom 24.04.2026
Österreich wird immer älter Die Lebenserwartung in Österreich ist in den letzten Jahrzehnten deutlich gestiegen – bei Frauen von etwa 80 auf 84 Jahre, bei Männern von rund 73 auf 80 Jahre. Dieser anhaltende Trend könnte in Kombination mit niedrigen Geburtenraten auch gesellschaftliche Herausforderungen mit sich bringen. Gesundes Altern im Fokus Altern ist ein komplexer Prozess, der von Genetik, Lebensumständen und besonders vom eigenen Lebensstil beeinflusst wird. An der Medizinische Universität Graz wird erforscht, wie Menschen durch gezielte Maßnahmen länger gesund bleiben können.
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