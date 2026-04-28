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ZIB Magazin: Forschung zu Krebsimpfung und Hautkrebs-Vorsorge

ORF1Staffel 2026Folge 312vom 28.04.2026
ZIB Magazin: Forschung zu Krebsimpfung und Hautkrebs-Vorsorge

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Folge 312: ZIB Magazin: Forschung zu Krebsimpfung und Hautkrebs-Vorsorge

5 Min.Folge vom 28.04.2026

An therapeutischen Impfstoffen gegen Krebs wird weiterhin geforscht, ein gesicherter Einsatz als Therapie ist dabei aber noch nicht etabliert. Beim schwarzen Hautkrebs werden außerdem parallel präventive Ansätze zur Reduktion des Erkrankungsrisikos untersucht.

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