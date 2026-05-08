ZIB Magazin: KI-Therapie: Kann Technologie echte Hilfe bieten?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 318: ZIB Magazin: KI-Therapie: Kann Technologie echte Hilfe bieten?
5 Min.Folge vom 08.05.2026
Der Einsatz von KI in therapeutischen Bereichen wirkt verlockend, kann jedoch keinen echten Menschen ersetzen. Mood-Scanning-Apps erfassen Gefühle und liefern Einschätzungen, bergen aber auch Risiken. Besonders sensibel ist der Umgang mit persönlichen Daten: Viele Tracking-Apps sammeln intime Informationen, die bei mangelnder Vorsicht auch Dritten zugänglich werden können.
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