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ZIB Magazin: KI-Therapie: Kann Technologie echte Hilfe bieten?

ORF1Staffel 2026Folge 318vom 08.05.2026
ZIB Magazin: KI-Therapie: Kann Technologie echte Hilfe bieten?

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Folge 318: ZIB Magazin: KI-Therapie: Kann Technologie echte Hilfe bieten?

5 Min.Folge vom 08.05.2026

Der Einsatz von KI in therapeutischen Bereichen wirkt verlockend, kann jedoch keinen echten Menschen ersetzen. Mood-Scanning-Apps erfassen Gefühle und liefern Einschätzungen, bergen aber auch Risiken. Besonders sensibel ist der Umgang mit persönlichen Daten: Viele Tracking-Apps sammeln intime Informationen, die bei mangelnder Vorsicht auch Dritten zugänglich werden können.

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