ZIB Magazin: Neue Trends prägen den FahrradmarktJetzt kostenlos streamen
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Folge 311: ZIB Magazin: Neue Trends prägen den Fahrradmarkt
5 Min.Folge vom 27.04.2026
Das Fahrrad blieb ein verbreitetes Verkehrsmittel und zeigte für 2026 klare Trends bei Rennrädern, Gravelbikes und E-Bikes. Parallel dazu gewinnt Fahrradleasing an Bedeutung und wird zunehmend über Arbeitgebermodelle genutzt.
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