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ZIB Magazin: Wie frei sind Medien weltweit?

ORF1Staffel 2026Folge 313vom 30.04.2026
ZIB Magazin: Wie frei sind Medien weltweit?

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Folge 313: ZIB Magazin: Wie frei sind Medien weltweit?

5 Min.Folge vom 30.04.2026

Wie frei sind die Medien in einem Land? Das zeigt der aktuelle Bericht von Reporter ohne Grenzen: Österreich hat sich im Vergleich zum Vorjahr um drei Plätze verbessert und liegt nun unter den Top 20 weltweit. In vielen Supermächten wie China und den USA steht die Pressefreiheit hingegen massiv unter Druck – mit globalen Folgen. Besonders der Umgang von US-Präsident Donald Trump mit freien Medien gilt als problematisch und könnte andere Länder zu Einschränkungen motivieren. Kommunikationsexperte Fritz Hausjell sieht die Pressefreiheit weltweit in Gefahr.

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