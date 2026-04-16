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Folge 305: ZIB Magazin: Konsum-Boykott bleibt oft wirkungslos
5 Min.Folge vom 16.04.2026
Boykotte gelten als Möglichkeit, durch bewussten Konsum Haltung zu zeigen und Unternehmen oder Staaten unter Druck zu setzen. Doch ihre Wirkung bleibt oft begrenzt: Nur wenn viele Menschen über längere Zeit mitmachen, können sie tatsächlich etwas verändern. In der Praxis scheitern solche Aktionen jedoch häufig an fest verankerten Gewohnheiten – und daran, dass der anfängliche öffentliche Druck schnell nachlässt.
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