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ZIB Magazin: Wie uns Macht verändert

ORF1Staffel 2026Folge 306vom 17.04.2026
ZIB Magazin: Wie uns Macht verändert

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Folge 306: ZIB Magazin: Wie uns Macht verändert

5 Min.Folge vom 17.04.2026

Es ist ein Bild, das ihn nahezu himmlisch erscheinen lässt. US-Präsident Donald Trump hat sich auf seiner Social-Media-Plattform als eine Art Jesus-Figur gezeigt. Auch wenn er dem widerspricht, zeigt das KI-generierte Bild ein Selbstbildnis, das über allen anderen steht. Für Experten ein Zeichen, dass Macht unser Denken beeinflussen kann. Das kann bis zu einer Art "Hybris-Syndrom" gehen.

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