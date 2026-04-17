ZIB Magazin: Wie uns Macht verändertJetzt kostenlos streamen
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Folge 306: ZIB Magazin: Wie uns Macht verändert
5 Min.Folge vom 17.04.2026
Es ist ein Bild, das ihn nahezu himmlisch erscheinen lässt. US-Präsident Donald Trump hat sich auf seiner Social-Media-Plattform als eine Art Jesus-Figur gezeigt. Auch wenn er dem widerspricht, zeigt das KI-generierte Bild ein Selbstbildnis, das über allen anderen steht. Für Experten ein Zeichen, dass Macht unser Denken beeinflussen kann. Das kann bis zu einer Art "Hybris-Syndrom" gehen.
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