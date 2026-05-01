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Folge 314: ZIB Magazin: Neue Regeln für E-Scooter
4 Min.Folge vom 01.05.2026
Mehr als 10.000 Unfälle mit E-Scootern im vergangenen Jahr – über 1.000 davon mit schweren Kopfverletzungen – erhöhen den Handlungsdruck. Seit 1. Mai gelten daher strengere Vorschriften der Straßenverkehrsordnung, darunter Helmpflichten für jüngere Nutzer. Ob die neuen Regeln den Straßenverkehr tatsächlich sicherer machen, bleibt umstritten. E-Scooter, die den strengeren Bestimmungen nicht entsprechen, können mit ein wenig handwerklichem Geschick nachgerüstet werden. Bildquelle: APA-Images / APA / Helmut Fohringer
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