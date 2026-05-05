ZIB Magazin: KI und Elektromobilität im StraßenverkehrJetzt kostenlos streamen
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Folge 316: ZIB Magazin: KI und Elektromobilität im Straßenverkehr
5 Min.Folge vom 05.05.2026
Künstliche Intelligenz gewinnt im Auto zunehmend an Bedeutung und unterstützt Fahrerinnen und Fahrer bereits heute als Assistenzsystem, auch wenn sie aus rechtlichen Gründen noch nicht vollständig autonom eingreifen darf. Gleichzeitig beschäftigen sich viele Menschen mit der Frage, ob ein Elektroauto sinnvoll ist. Während hohe Spritpreise für E-Autos sprechen, sorgen vor allem die begrenzte Verfügbarkeit von Ladestationen weiterhin für Unsicherheit im Alltag.
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