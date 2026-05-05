Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZIB Magazin

ZIB Magazin: KI und Elektromobilität im Straßenverkehr

ORF1Staffel 2026Folge 316vom 05.05.2026
ZIB Magazin: KI und Elektromobilität im Straßenverkehr

ZIB Magazin: KI und Elektromobilität im StraßenverkehrJetzt kostenlos streamen

ZIB Magazin

Folge 316: ZIB Magazin: KI und Elektromobilität im Straßenverkehr

5 Min.Folge vom 05.05.2026

Künstliche Intelligenz gewinnt im Auto zunehmend an Bedeutung und unterstützt Fahrerinnen und Fahrer bereits heute als Assistenzsystem, auch wenn sie aus rechtlichen Gründen noch nicht vollständig autonom eingreifen darf. Gleichzeitig beschäftigen sich viele Menschen mit der Frage, ob ein Elektroauto sinnvoll ist. Während hohe Spritpreise für E-Autos sprechen, sorgen vor allem die begrenzte Verfügbarkeit von Ladestationen weiterhin für Unsicherheit im Alltag.

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

ZIB Magazin
ORF1
ZIB Magazin

ZIB Magazin

Alle 1 Staffeln und Folgen