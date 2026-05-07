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ZIB Magazin: Umgang mit Langeweile im Alltag

ORF1Staffel 2026Folge 317vom 07.05.2026
ZIB Magazin: Umgang mit Langeweile im Alltag

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Folge 317: ZIB Magazin: Umgang mit Langeweile im Alltag

5 Min.Folge vom 07.05.2026

Langeweile ist ein grundsätzlich normales Gefühl, kann jedoch bei chronischem Auftreten gesundheitlich relevant werden. Gleichzeitig wird sie im Alltag häufig durch die Nutzung von Smartphones und sozialen Medien verstärkt, da der ständige Konsum kurzer Inhalte das Empfinden von Leere und Unruhe nicht reduziert.

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