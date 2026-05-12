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ZIB Magazin Song Contest

ORF1Staffel 2026Folge 320vom 12.05.2026
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Folge 320: ZIB Magazin Song Contest

11 Min.Folge vom 12.05.2026

Der Song Contest 2026 findet auch abseits der Wiener Stadthalle statt. Unter anderem in den sogenannten "Eurofan-Cafés", ein Treffpunkt für die Delegationen und die Fans des jeweiligen Teilnehmerlandes. Allein für Israel war es aufgrund von Sicherheitsbedenken schwierig ein Café zu finden.

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