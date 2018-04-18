4GAMECHANGERS TV – direkt vom 4GAMECHANGERS Festival 2018!Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 108: 4GAMECHANGERS TV – direkt vom 4GAMECHANGERS Festival 2018!
17 Min.Folge vom 18.04.2018
Wir berichten unter anderem über das „Banking der Zukunft“, sprechen mit dem A1-CEO Marcus Grausam – und lassen im CRASHTALK Welten aufeinanderprallen. Thema heute: „Amazons Alexa: Spionin oder Supergadget?“
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4GAMECHANGERS
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Genre:Talk
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