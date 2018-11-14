4GAMECHANGERS TV: Arbeitsplatz der ZukunftJetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 318: 4GAMECHANGERS TV: Arbeitsplatz der Zukunft
16 Min.Folge vom 14.11.2018
4GAMECHANGERS TV meldet sich diese Woche direkt vom Schlosspark Mauerbach, wo intelligentes Networking passiert und beleuchtet den Arbeitsplatz der Zukunft. Im Talk mit Isabella Richtar spricht Laszlo Niklos, Geschäftsführer von Coca-Cola Österreich, über seine Vision von Nachhaltigkeit.
