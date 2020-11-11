4Gamechangers TV vom 11.11.2020Jetzt kostenlos streamen
Folge 316: 4Gamechangers TV vom 11.11.2020
5 Min.Folge vom 11.11.2020
4GAMECHANGERS.TV- das Zukunftsmagazin beleuchtet diese Woche den Megatrend Gesundheit zwischen Entspannung und Optimierungswahn. Das Netz wird immer mehr zum medizinischen Ratgeber und Health Gadgets verändern unsere Art zu leben massiv. Außerdem: Der Wiener Ausruf in Reinkultur „schleich dich du Oaschloch!“ landet auf T-Shirts UND Das österreichische Startup Kaleido AI hat endlich die Pro-Version ihres Tools Unscreen released.
