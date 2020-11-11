Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
4GAMECHANGERS

4Gamechangers TV vom 11.11.2020

PULS 4Staffel 6Folge 316vom 11.11.2020
4Gamechangers TV vom 11.11.2020

4Gamechangers TV vom 11.11.2020Jetzt kostenlos streamen

4GAMECHANGERS

Folge 316: 4Gamechangers TV vom 11.11.2020

5 Min.Folge vom 11.11.2020

4GAMECHANGERS.TV- das Zukunftsmagazin beleuchtet diese Woche den Megatrend Gesundheit zwischen Entspannung und Optimierungswahn. Das Netz wird immer mehr zum medizinischen Ratgeber und Health Gadgets verändern unsere Art zu leben massiv. Außerdem: Der Wiener Ausruf in Reinkultur „schleich dich du Oaschloch!“ landet auf T-Shirts UND Das österreichische Startup Kaleido AI hat endlich die Pro-Version ihres Tools Unscreen released.

Weitere Folgen in Staffel 6

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

4GAMECHANGERS
PULS 4
4GAMECHANGERS

4GAMECHANGERS

Alle 11 Staffeln und Folgen