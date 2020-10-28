4Gamechangers TV vom 28.10.2020Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 302: 4Gamechangers TV vom 28.10.2020
5 Min.Folge vom 28.10.2020
4GAMECHANGERS.TV- das Zukunftsmagazin freut sich diese Woche über Shrimps in der Wüste. "Blue Planet Ecosystems" macht's möglich! Das Start-Up aus Oberösterreich geht durch die Decke mit Plänen zu neuen Fisch- bzw. Meeresfrüchte-Zuchtsystemen. Außerdem: TramSim, der Simulator der Wiener-Straßenbahnlinie 1, lässt Fanherzen höher schlagen UND eine Bluetooth-Schreibmaschine als Keyboardersatz.
