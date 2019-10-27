4GAMECHANGERS TV vom 27.10.2019Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 300: 4GAMECHANGERS TV vom 27.10.2019
20 Min.Folge vom 27.10.2019
In dieser Folge des Zukunftsmagazins erwarten dich folgende brandheiße Themen: Das „Female Future Festival“ – berufliche Inspiration für Macherinnen und die, die es noch werden wollen. Die Red Bull Basement University, ein globales Programm, das StudentInnen motiviert und unterstützt den Status Quo herauszufordern und den digitalen Wandel mitzugestalten, sucht wieder nach smarten Ideen für mehr Innovation am Uni Campus. Außerdem: Robert Hartlauer spricht über seine Erfolgsstrategie gegen Tech Giganten und Roboterverkäufer. Und: Gaming Showdown am Wiener Rathausplatz – Europas größtes Live Fortnite Turnier kürt seinen Champion.
