4GAMECHANGERS

4GAMECHANGERS TV vom 27.10.2019

PULS 4Staffel 6Folge 300vom 27.10.2019
4GAMECHANGERS TV vom 27.10.2019

Folge 300: 4GAMECHANGERS TV vom 27.10.2019

20 Min.Folge vom 27.10.2019

In dieser Folge des Zukunftsmagazins erwarten dich folgende brandheiße Themen: Das „Female Future Festival“ – berufliche Inspiration für Macherinnen und die, die es noch werden wollen. Die Red Bull Basement University, ein globales Programm, das StudentInnen motiviert und unterstützt den Status Quo herauszufordern und den digitalen Wandel mitzugestalten, sucht wieder nach smarten Ideen für mehr Innovation am Uni Campus. Außerdem: Robert Hartlauer spricht über seine Erfolgsstrategie gegen Tech Giganten und Roboterverkäufer. Und: Gaming Showdown am Wiener Rathausplatz – Europas größtes Live Fortnite Turnier kürt seinen Champion.

